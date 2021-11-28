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İzmir ve çevresi için fırtına ve sağanak uyarısı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir ve çevresi için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevresinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İZMİR (AA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevresinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren lodos fırtınası şeklinde eseceği, fırtınanın Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ayrıca Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Torbalı, Bayındır'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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