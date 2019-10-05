05.10.2019 15:53

Almanya ve İzmir'deki seyahat acenteleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nda düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantıda, İzmir turizminin durumu ve geleceği konuşuldu.



Almanya ve İzmir'de faaliyet gösteren seyahat acenteleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nda düzenlenen toplantıyla bir araya geldi. Seyahat acentelerinin birbirleriyle olan iş ortaklığının artması ve İzmir'deki turizm sektörünün gelişmesinin amaçlandığı toplantıya birçok firmadan yöneticiler katıldı.



Toplantıda konuşan İZYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, İzmir'deki turizmin gelişmesinin İzmir'in gelişmesi anlamına geldiğini söyleyerek, "Turizme çok önem veriyoruz. Elimizden geldiği kadar her çalışmada aktif olmaya çalışıyoruz. Bunda da devletimizle olan ilişkilerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Yerel yönetimlerimizle ve diğer turizmle ilgili sektörde olan önemli faaliyet gruplarıyla birlikte çalışıyoruz. İzmir'in 2018-2019 yılı turizm istatistikleri kentimizin turizmde geldiği başarıyı gösteriyor; ama istediğimiz seviyede bir başarı değil. 2018'de 1 milyon turist gelmiş ama bizim hedefimiz bunun çok üzerinde. İzmir, deniz, kum ve güneşin çokça olduğu bir şehir. Tarihin en zengin kısmı şehrimizde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde devletimizle birlikte şehri çok daha gelişmiş bir hale getireceğiz. Seyahat acentelerini buraya getirmek de bizim motivasyonumuzu destekliyor. Bu konuda da çalışma azmimizi arttırıyoruz" dedi.



"30 milyon yolcu kapasiteli havaalanımız var ama yarısını bile kullanamıyoruz"



Yurt dışındaki vatandaşların turizm ve diğer sektörlerdeki başarısını kendilerine gurur verdiğini belirten ve firmalara seslenen Özkardeş, "Çeşitli zorluklar içinde çalışıyorsunuz. Biz de İzmir'de gücümüzün olduğu sürece size her türlü desteği vermek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Avusturya ve Almanya ile olan ilişkilerimizi arttırmak hedeflerimiz arasında. Bir destinasyonu öne çıkabilmesi için en büyük etken direkt uçuşlardır. Binalı Yıldırım başkanımız zamanında yapılmış çok güzel bir havaalanımız var; ama bu havaalanını tam kapasiteyle kullanamıyoruz. 30 milyon yolcu kapasitesi olan bir havaalanımız var. Bunun yarısını bile kullanamıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bir havayolu şirketinin ticaret müdürü Mine Aslan da, toplantıda şöyle konuştu:



"Biz, Türkiye adına bir şeyler verebilmek için çalışıyoruz. Bu anlamda İzmir'in ve Türkiye'nin bir değer olduğuna inanıyoruz. Bu işin finansal manada pek bir karşılığı yok. Bu işin sözlükteki karşılığı Türk olmak. Bu memleket için hala yatırımlarını buraya aktarmaya çalışmak onun için biz buna gönül birliği diyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA