İzmir toplanma alanları nereler? İzmir depremi merkez üssü neresi

30 Ekim tarihinde merkez üssü Sisam Adası olan bir deprem meydana geldi. İzmir depremi sonrası İzmir toplanma alanları merak edildi. İzmir depreminde ölü var mı? İzmir deprem şiddeti ne kadar? İzmir depremi kaç saniye sürdü?

Ege'de 14:51:24'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (İzmir) olarak açıklanan deprem sonrası 30 Ekim Cuma Ege deprem merkezi nerede? İzmir toplanma alanları nereler?

İZMİR TOPLANMA ALANLARI

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası artçılar yaşanmaya devam ediyor. İzmir toplanma alanlarının hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

30 EKİM CUMA 2020 İZMİR DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Büyüklük: 6.6 (Mw)

Yer: Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih: 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)

Enlem: 37.8881 (K)

Boylam: 26.7770 (D)

Derinlik: 16.54 (KM)

İZMİR DEPREMİNDE ÖLÜ VAR MI?

Valilikten gelen ilk açıklama şu şekilde:

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili açıklamada bulundu ve "Bize ulaşan can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya merkez üssü İzmir olan ve İstanbul'da da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi" dedi. İzmir Valisi de kendilerine henüz can ve mal kaybıyla ilgili bir bilginin gelmediğini aktardı.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu ve "Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

AFAD DEPREM BİLGİLERİ

Ege'de yaşanan deprem sonrası AFAD web sitesinden ve sosyal medya hesabından bilgilendirici açıklama yayınlandı. İşte açıklamadan detaylar:

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6.8 OLARAK AÇIKLADI