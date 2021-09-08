İzmir iş dünyası, kurtuluşun 99'uncu yılını mesajlarıyla kutladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun 99'uncu yılı dolayısıyla iş dünyası temsilcileri, mesaj yayımladı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun 99'uncu yılı dolayısıyla iş dünyası temsilcileri, mesaj yayımladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yaptığı açıklamada, İzmir'in küllerinden doğarak bağımsızlığın simgesi olduğu belirtti.

Kentin, Türkiye'nin modern dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade eden Yorgancılar, "Eşsiz bir mücadele sonucu ulaşılan 9 Eylül zaferi, sadece kentimizin değil ülkemizin de askeri, siyasi ve ekonomik yönden işgalden arınıp bağımsızlığa kavuşmasını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

9 Eylül zaferini kutlayan Yorgancılar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitleri, kahraman ataları minnetle andığını aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasının üzerinden tam 99 yıl geçtiğini, bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını kaydetti.

Eskinazi, "Bu bağımsızlık mücadelesine yakışır bir millet olmak ve demokratik, laik hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil tevazu, samimiyet, adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık ve ortak akıl ile; birleştiren, kaynaştıran taraf olmalıyız." diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise 9 Eylül zaferiyle Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunun tarihe bir kez daha not düşüldüğünü vurguladı.

Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak suretiyle yeni başarılara imza atmaya, ülkemizi her alanda güçlendirerek geleceğe taşımak için daha çok çalışmaya ve aziz şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı daha güzel noktalara ulaştırmaya gayret etmek mesuliyetini taşımaktayız. Vatanseverlik aşkıyla, inancımızla, kültür ve geleneklerimizle aziz milletimizin, bugün de el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde istikbal mücadelesini başarıyla sürdürdüğüne inancımız tamdır. Milletçe devraldığımız bu değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla korumaya devam edeceğiz."

Destanın simge kenti; İzmir

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de şunları kaydetti:

"İzmir'deki bu zafer ile Türk insanı göstermiştir ki bağımsızlığına ve toprağına el uzatan kim olursa olsun, birlik içinde mücadele etmeyi, kenetlenmeyi ve vatanında gözü olanları göndermeyi çok iyi bilir. Ne mutludur ki küllerinden yepyeni bir ülke yaratmış, olağanüstü bir halkın çocukları olarak İzmir'de doğmuş ve bu destanın simge kenti İzmir'de yaşamaktayız. Medeniyet yolculuğunda en önemli halkayı oluşturan İzmir'de yaşıyor olmak büyük bir gururdur. Öyle ki İzmir, o gün hürriyet ve vatan sevgisinin meşalesini yaktığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve kahraman atalarımızın emanetlerini büyük bir kararlılıkla taşımaya her zaman gönüllü olmuştur. İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyamızı aydınlatan bir meşaledir. İzmir'in hudutları, fiziki koşulları ile izah edilemeyecek bir öneme sahiptir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz