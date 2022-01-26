İzmir'in kruvaziyer hasreti sona eriyor

İZMİR (İHA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mart ayının sonuna doğru kruvaziyer gemilerin yeniden İzmir'e gelmeye başlayacağını, yılsonuna kadar 30 civarında geminin limana uğramasını beklediklerini açıkladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, meclis başkanı Selami Özpoyraz idaresinde İZTO meclis toplantısında gerçekleşti. Turizm konusunda memnun edici gelişmeler yaşandığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Mahmut Özgener, "Mart ayının sonuna doğru kruvaziyer gemiler yeniden İzmir'e gelmeye başlıyor. Yılsonuna kadar 30 civarında geminin limanımıza uğramasını bekliyoruz" diye konuştu. Kruvaziyer gemiler, 2016 yılı itibariyle rotalarından Türkiye'yi çıkarmış, yılda 250 gemiyi ağırlayan İzmir Alsancak Limanı kruvaziyer gemilere adeta hasret kalmıştı. 2018 itibariyle kruvaziyerler Türkiye'deki bazı limanlara gelmeye başlasa da İzmir bu durumdan nasiplenememişti. 5 yıldır kruvaziyer gemilerin rotasında olmayan İzmir, bu konuda çalışmaları hızlandırmıştı.

Kruvaziyer turizmi için görüşmeler devam ediyor

Kruvaziyer gemilerin Türkiye'den çekilmesinin ardından bu gemilerin rotalarını tekrar ülkemize ve İzmir'e çevirmelerini sağlamak için dünyanın yüzde 52'sini yöneten Carnival Corporation firmasının güvenlik yetkilileri ile 2018 yılında İzmir'de bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Özgener, 2019 yılında kruvaziyer turizmin yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla üç toplantı gerçekleştirdiklerini, hemen ardından İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında kruvaziyer şirketlerinin yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile yapılan Türk Yunan Turizm Forumu'nda Yunan hatlarından Celesytal eski CEO'su ve MSC Stratejik Danışmanı Kerry Anastasiadis ile İzmir'de görüştüklerini kaydeden Özgener, ayrıca Kruvaziyer Hatları Birliği CLIA başta olmak üzere sektörün önde gelen aktörleri ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İzmir hedefini söyledi

"Turizm ile ilgili kentimizin tüm kurullarında kruvaziyer gemilerin gelişi ile ilgili olarak görüşlerimizi dile getiriyoruz" diyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: " Türkiye'deki tüm limanlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Galataport İstanbul ve Global Ports Holding ile de Türkiye'de iki liman uğrak yapan gemiler için de İzmir'le bağlantılı liman ilişkileri önemli. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, İzmir'in transit liman olmanın yanı sıra yolcu değişimi de yapılabilecek bir liman haline gelmesi olmalıdır. Kruvaziyer gemileri tekrar şehrimizde görmekten mutluluk duyacağız"

"İhracatta yüzümüz güldü"

Zorlu koşullara rağmen ihracatta yaşanan artışın sürdüğünü, bu sebeple yüzlerinin güldüğünü kaydeden Özgener, şu değerlendirmede bulundu: "2021 yılı ihracatta birçok rekorun kırıldığı ve tarihin en yüksek seviyelerine ulaşıldığı yıl oldu. İhracatımız, 2021'de navlun, girdi maliyetleri artışı ve tedarik krizi gibi sorunlar nedeniyle Çin'den kayan bazı siparişleri karşılama fırsatı yakalayarak göreceli bir artış kaydetti. Bu artışın önemli ölçüde düşük fiyatla daha fazla ürün satışından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla, ihracatta yaşadığımız artış ivmesini kalıcı kılmak dış ticarette gerçek bir yapısal dönüşümü sağlayacak kalıcı başarılara odaklanmayı gerekli kılıyor. Kalıcı başarı ise rekabette katma değeri, yeni pazarlara girmeyi ve pazar çeşitlendirmesini önceleyen politikalardan geçiyor. Kentimizde de, ihracat alanında yakalanan ivmenin sürdüğünü görüyoruz."

47,7 milyar dolar dış ticaret hacmi

İzmir gümrüklerinin analizine göre 27,3 milyar dolar ihracat, 20,4 milyar dolar da ithalatın söz konusu olduğunu belirten Özgener, "Toplam 47,7 milyar dolar dış ticaret hacmimiz ile ülkemiz dış ticaretindeki önemli yerimizi koruyoruz. Yakalanan bu başarının kentsel kalkınmamıza daha çok yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 Aralık 2021 tarihinde açıklanan 2020 yılı TÜİK verilere göre kentimiz ekonomisi pandemi sürecine rağmen ülkemiz ekonomisine 2020 yılında olumlu katkı yaptı. 2019 yılında verdiğimiz negatif katkıdan sonra 2020 yılında tekrar ülkemiz ekonomisine olumlu katkı veriyor olmak memnuniyet verici. 2020 yılı itibariyle İzmir, 307 milyar TL ile Türkiye ekonomisinden yüzde 6,1 pay almaya devam ederken, sanayinin yüzde 26,2 olan İzmir ekonomisi içerisindeki ağırlığı yüzde 27,3'e, imalat sanayinin ağırlığı ise yüzde 22,7'den yüzde 23,4'e çıktı" dedi.

"Dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz"

İzmir'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içerisinde hizmetler sektörü payının, 2019'da yüzde 26,1 iken 2020'de yüzde 24,3'e gerilemesinin dikkat çektiğini vurgulayan Özgener, bu durumun izlenmesi ve üzerinde çalışılması gereken bir durum olduğunu ifade etti. İzmir'de 2020 yılında bir önceki yıla göre inşaat sektörünün hacminin yüzde 18 azaldığına, bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 22,1, finans ve sigorta faaliyetlerinin ise yüzde 22,5 büyüdüğüne dikkat çeken Özgener, "Sanayi ve tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarında ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı yapan ikinci ekonomiyiz. Ekonomik olarak olumsuzluklara rağmen kentimizde vergi gelirlerinin tahsilatının da her geçen gün artış yaşanıyor. 2020 yılı itibariyle 97,7 milyar Türk Lirası olan tahsilat, ocak-kasım 2021 itibariyle 119,4 milyar dolar oldu. Aynı dönem itibariyle 13,4 milyar dolar ihracat, 9,9 milyar dolar ithalat yapıyor ve dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca/İHA)