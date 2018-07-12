İzmir'deki Silahlı Kavga

İzmir'in Urla ilçesinde hastaneye gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında Urla Devlet Hastanesinde çıkan silahlı kavga ile ilgili çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, olayla ilgili T.T'yi, olayda kullanıldığı iddia edilen silahla gözaltına aldı.

Urla Devlet Hastanesi önünde 9 Temmuz'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi ile olaya müdahale eden polis memuru Hasan Ak, olayın ardından tarafların yakınlarının yaşadığı Sıra Mahallesi'ne de yansıyan gerginlik sonucunda da 1 kişi yaralanmıştı.