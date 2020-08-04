İzmir'de zam şampiyonu nakliye ücreti oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, temmuz ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 11,46'lık artışla nakliye ücreti (şehir içi) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, temmuz ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 11,46'lık artışla nakliye ücreti (şehir içi) oldu.

Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, temmuz ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 11,46'lık artışla nakliye ücreti (şehir içi) oldu. Bu ürünü yüzde 9,86'lık artışla LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 9,25'lik artışla yumurta, yüzde 8,85'lik artışla kanepe ve yüzde 6,78'lik artışla mücevher (altın) takip etti.

En çok kabak ucuzladı

İzmir'de temmuz ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında kabak geldi. Temmuz ayında kabak fiyatı yüzde 38,04 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 34,25 düşen taze fasulye ile fiyatı yüzde 33,67 düşen salatalık izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 0,89 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,52 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,85 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) ve TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgelerinde gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA