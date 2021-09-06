İzmir'de yüz yüze eğitim için okulla buluşan öğrenciler coşkuyla karşılandı

İzmir'de, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun girişine serilen halı ve alkışlarla karşılandı.

İzmir'de, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun girişine serilen halı ve alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda, haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Uzun zaman sonra tam zamanlı olarak okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Balonlarla donatılan Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Atabek Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ise protokol halısı, konfeti ve öğretmenlerinin alkışlarıyla karşılandı.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Bahçede sıraya giren öğrencilere okul idarecileri tarafından salgın tedbirleri anlatıldı.

Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara alındı.

Öğrenciler okulların açık kalmasını istiyor

Öğrencilerden Burcu Albayrak, AA muhabirine, uzun süre ayrı kaldıkları okula yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Heyecanlıyız, yaklaşık 2 yıl sonra okula geldik. Değişik bir duygu. Umarım bir daha okullar kapanmaz ve hep böyle devam eder. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özlemiştim. Her anlamda sevinçliyim çünkü uzaktan eğitim çok verimli olmuyordu." dedi.

8. sınıf öğrencisi Elif Uslu da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok değişik bir duygu oldu bizim için de. 2 senedir çoğunlukla çevrim içi olarak derslerimizi alıyorduk. Ancak bu yıl LGS var ve o yüzden yüz yüze eğitim çok önemli. Bu nedenle okulların açık kalmasını çok istiyorum." diye konuştu.

İkizlerini okula getiren velilerden Zehra Kayış ise "Çocuklarım 5. sınıfa başladı. Yeni eğitim ve öğretim sezonunun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde bir eğitim olmamıştı. O yüzden hem biz hem de çocuklar çok heyecanlı. Heyecan kadar tedirginlik de var, en önemlisi okulların bir daha kapanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan