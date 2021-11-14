İzmir'de yürekler Duru için attı

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - İzmir'de 5.5 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Duru Meriç'in tedavisine katkı sağlamak için önemli bir futbol organizasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu (TMVFL) tarafından Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda organize edilen etkinlikte TMVFL Milli Karması ile Şöhretler Karması dostluk maçı yaptı. Amerikalı şarkıcı Della Miles, opera sanatçısı Evrim Keskin, Balkan müziği üstadı Murat Balkan'ın mini konserler verdiği organizasyonda eski futbolcular, teknik adamlar, siyasiler ve bürokratlar, "Duru'nun kaslarını kullanamadığı hayatta tutunma çabasına nefes olmaya hazırız. Biz birlikte biriz" mesajları verdi.

Minik Duru'ya destek olmak isteyenler cep telefonlarından, "DURU" yazıp 1704'e mesaj atarak kampanyaya 20 TL'lik katkıda bulunabilecek veya açılan banka hesabına destek olabilecek.

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye — Haberler (@Haberler) November 14, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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