İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Buca ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Buca ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir minibüs içerisinde düzensiz göçmenlerin ile getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan minibüs Buca Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurulurken, ekipler tarafından yapılan aramada araç içerisinde 19 Kongo, 2 Yemen, 6 Filistin ve 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile bot ve deniz motoru bulundu.

Yapılan operasyonda minibüs sürücüsü F.K. ile minibüse öncülük ettiği belirlenen bir otomobil içerisindeki M.G. ve M.Ü. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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