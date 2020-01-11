11.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:54

İzmir'de, tütün ürünleri operasyonu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir işyerine düzenlenen operasyonda 24 bin 600 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 'sarma' denilen doldurulmuş sigaraların ve kaçak tütün ürünlerinin satıldığı bir işyerine, dün operasyon düzenledi. İşyerine yapılan aramalarda 24 bin 600 doldurulmuş sigara ile 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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