İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir, Güncel

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı.

08.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:10
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, 47 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacıyı kurtardı.

Yine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Karaburun ilçesi Eğri Liman açıkları ile Dikili ilçesi açıklarına itilen 48 Suriye, 24 Kongo ve 1 Angola uyruklu toplam 73 sığınmacı yardım talebinin ardından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

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