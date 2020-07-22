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İzmir'de "plaj voleybolu" şöleni 16 Eylül'de başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beach-It Beach Sports Organization organizatörlüğünde, plaj voleybolunda 16-20 Eylül'de düzenlenecek 2020 CEV 18 Yaş Altı ve 23-27 Eylül'de gerçekleştirilecek 2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarının basın toplantısı yapıldı.

İzmir'de
22.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:48

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beach-It Beach Sports Organization organizatörlüğünde, plaj voleybolunda 16-20 Eylül'de düzenlenecek 2020 CEV 18 Yaş Altı ve 23-27 Eylül'de gerçekleştirilecek 2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarının basın toplantısı yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda, peş peşe iki plaj voleybolu organizasyonu gerçekleştirecekleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman iş birliği içinde olduklarını kaydeden Aslandaş, şöyle konuştu:

"Geçen sene İzmir'de yapılan Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası çok güzel bir organizasyon oldu. Federasyon olarak her yıl daha büyük organizasyonları İzmir'e getirerek, kentin özellikleri içine spor şehri unvanının konmasına katkı göstereceğimizi ifade ettik. Altyapı şampiyonaları, tüm dünyada önemli organizasyonlar arasına girmeye başladı. Avrupa'nın ve dünyanın güçlü federasyonu olarak bu tür organizasyonlara talip oluyoruz ve Türkiye'yi tüm dünyaya gösterme fırsatı buluyoruz. Bu nedenle iki organizasyonu İzmir'de yapmaya karar verdik."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek iki önemli organizasyona şimdiden 35 ülkeden 128 takım ve 256 sporcunun kayıt yaptırdığını aktardı.

Organizasyon için Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm sağlık önlemlerinin alınacağını belirten Soyer, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak İzmir'in dünya kenti hedefine katkı sağlamayı istediklerini dile getirdi.

Soyer, benzer organizasyonlara talip olmaya devam edeceklerini kaydederek, 6 Eylül'de Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu ve 4 Ekim'de de Maraton İzmir'i düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise yapılacak organizasyondan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Tarihin ve kültürün beşiğinde spor yapıyor olmak ve bunu Efes sahilinde yapmak bizim için ayrı bir gurur olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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