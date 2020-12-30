İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

30.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:48
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kemal Zafer Cura (56) yönetimindeki 35 AP 4841 plakalı otomobil Kemalpaşa-Torbalı kavşağında 35 ALS 221 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Duman (20) yaralandı.

Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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