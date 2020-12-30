İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
30.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:48
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kemal Zafer Cura (56) yönetimindeki 35 AP 4841 plakalı otomobil Kemalpaşa-Torbalı kavşağında 35 ALS 221 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Duman (20) yaralandı.
Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz