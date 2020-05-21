İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.

İzmir'de cami hoparlöründen İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalınmasıyla başlatılan soruşturmada Banu Ö. adlı kadın gözaltına alındı. SKANDAL OLAY TEPKİ ÇEKMİŞTİ İzmir'de duyanların kulaklarına inanamadığı bir olay yaşandı. İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö'nün gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.