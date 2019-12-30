İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü (4)

30.12.2019 04:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 04:29

ZANLI AYAĞINDAN YARALI HALDE KAÇTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi'ndeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.

POLİS AMELİYATA ALINDIDurumu ağır olan polis memuru Y.K., ekip arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memurunun ameliyata alındığı bildirildi.POLİS VE JANDARMA TEYAKKUZDA

İzmir polisini alarma geçiren silahlı saldırganla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında, Özel Harekat Polisleri ve Jandarma ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. çelik yelekli güvenlik güçleri, zanlıyı yakalamak için ilçenin ana cadde ve sokaklarını didik didik aramaya devam ediyor.

Halil İbrahim KARABIYIK

Kaynak: DHA