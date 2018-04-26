İzmir'de "İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi"

İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişimin öncüsü olacak bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı çözümlerde hız kazanmak amacıyla, 500 milyon dolar bütçeli Dönüşüm Fonu'nu hayata geçirdiklerini belirtti.

Hajjar, "Bu fon, fikirlerini geliştirmek, teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştırmak ve üye ülkeler, araştırmacılar ve girişimciler arasındaki ortak faaliyetlere destek olmak üzere start-up ve KOBİ'lere başlangıç finansmanı sağlayacaktır." dedi.

Hajjar, İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Türk Eximbank ortaklığıyla İzmir'de düzenlenen "İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınma anlamında İKB Grubu'na bağlı önemli ve öncü bir üye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin İKB Grubu finansmanlarından yararlanan ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldığını dile getiren Hajjar, "İKB Grubu, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de 3,8 milyar dolar proje finansmanı, 6,7 milyar dolar ticaret finansmanı ve 737 milyon dolar yatırım şirket finansmanı olmak üzere toplam 11,2 milyar dolar değerinde portföye sahip olmuştur. Ayrıca, İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası kuruluşunun teminatlı işlerinin 6,2 milyar dolar kümülatif değeri olup İKB'de Türkiye Hazine Sukuk Programı'na yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmıştır." dedi.

Hajjar, Türk Eximbank ile sürdürülen güçlü iş birliğiyle, Türk müteahhitlerin, Midcap adı verilen şirketlerin ve KOBİ'lerin ihracatla ilgili faaliyetlerini daha ileri bir noktaya taşımaları ve Türkiye'nin ihracatta rekabet gücünü artırarak küresel anlamda piyasa lideri olarak kendisini konumlandırma hedefine destek olmanın amaçlandığını bildirdi.

Bandar Hajjar, tekstil, otomotiv, imalat ve diğer finans sektörlerinde 56 Türk şirketinin kapasitesinin artırılmasına, 41 Türk şirketinin de Kamerun ve Senegal gibi bazı üye Afrika ülkeleri dahil olmak üzere yeni pazarlara girişinin desteklenmesine etkileri olduğunu söyledi.

İKB üyesi ülkelerin, yenilikçi çözümler, araçlar, imkanlar ve politikalar gerektiren çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirten Hajjar, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişimin öncüsü olacak bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı çözümlerde hız kazanmak amacıyla, 500 milyon dolar bütçeli Dönüşüm Fonu'nu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu fon, fikirlerini geliştirmek, teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştırmak ve üye ülkeler, araştırmacılar ve girişimciler arasındaki ortak faaliyetlere destek olmak üzere start-up ve KOBİ'lere başlangıç finansmanı sağlayacaktır."

"İhracatın her enstrümanını destekliyoruz"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da İKB yöneticileriyle 4 ay önce İstanbul'da yemekte bir araya geldiklerini söyledi. Yıldırım, bu görüşme sırasında İstanbul Boğazı'ndan İzmir merkezli bir firmanın gemisinin geçtiğini gördüklerini, bunun üzerine kentte böyle bir etkinlik düzenleme fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

İKB ile zaten iyi olan ilişkileri bir adım daha öteye taşımak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yıldırım, "Bu coğrafyada İKB ile bizim çok ortak yönümüz var. İslam ülkelerinin dünya ile yaptığı ticaret yüzde 9 seviyesinde. İslam ülkelerinin kendi arasındaki ticaret ise yüzde 20'nin altında, bu ticaretin de artması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bugün gelinen noktada Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin desteğiyle, sadece ihracatçı birliklerini değil ihracatın her enstrümanını desteklediklerini belirten Yıldırım, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz yıl 39,3 milyar dolar destek verdik. 2018 yılı için ise kendimize 46 milyar dolarlık bir hedef koyduk ancak sayın bakanımız ve hükümetimiz bu hedefi eksik buldular ve bize dediler ki 'Size verdiğimiz desteği biraz daha artıracağız. 2018 yılı hedefiniz 50 milyar dolardır.' Biz de bu tempoyla 50 milyar dolar hedefini yakalamak için çalışıyoruz. İKB ve Dünya Bankası ile uluslararası finans kuruluşlarıyla fonlama imkanını artırarak hedefimize ulaşacağız."