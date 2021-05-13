İZMİR'DE, FOTOĞRAF SANATAÇISI DRONE İLE HARÇLIK VEREREK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ
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İZMİR'DE, FOTOĞRAF SANATAÇISI DRONE İLE HARÇLIK VEREREK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de fotoğraf sanatçısı 36 yaşındaki Sıddık Gedik, hem bir yakının çocuğunu sevindirmek hem de sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için bayramda drone ile harçlık verdi.

İZMİR'de fotoğraf sanatçısı 36 yaşındaki Sıddık Gedik, hem bir yakının çocuğunu sevindirmek hem de sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için bayramda drone ile harçlık verdi.

Türkiye'de virüsün yayılmasını durdurmak için tam kapanma uygulandı. Ramazan Bayramı tatili de kısıtlama tarihleri arasında kaldı. 7'den 70'e herkes evlerinde vakit geçiriyor. Bayramı dört gözle bekleyen çocuklar ise bu yıl, bayram gezmeleri olmayacağı için büyüklerinden harçlık alamayacak. İzmir'de fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik, hem bir yakının çocuğunu sevindirmek hem de sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için kolları sıvadı. Göztepe Semti'nde oturan yakınının oğlu 5'nci sınıf öğrencisi Cihan Kahyabaşı'na (11), zarfa koyup iple bağladığı bayram harçlığını 2'nci kattaki balkona drone ile ulaştırdı. Harçlığı alan Cihan Kahyabaşı'nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Etkinliği farkındalık yaratmak için tasarladığını anlatan Sıddık Gedik, "Bugün bayram ve çocukları sevindirmek gerek. Malum kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamıyorlar. Ben de farkındalık yaratmak için drone ile harçlık vermek istedim. Hem onu sevindirmiş oldum hem de sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratmış oldum" dedi. Harçlığı alan Cihan Kahyabaşı (11), "Benin için çok sürpriz oldu. Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika. Çok sevindim" dedi. Çocuğun annesi kuaför salonu sahibi evli ve 1 çocuk annesi Ebru Kahyabaşı (40), "Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Çocuklar pandemi nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Oğlum da çok sevindi, güzeldi" dedi.

İZMİR'DE, FOTOĞRAF SANATAÇISI DRONE İLE HARÇLIK VEREREK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ
İZMİR'DE, FOTOĞRAF SANATAÇISI DRONE İLE HARÇLIK VEREREK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ
İZMİR'DE, FOTOĞRAF SANATAÇISI DRONE İLE HARÇLIK VEREREK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ
İZMİR'DE, FOTOĞRAF SANATAÇISI DRONE İLE HARÇLIK VEREREK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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