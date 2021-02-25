İzmir'de FETÖ'den 15 şüpheli adliyede
25.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:27
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- İzmir
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, dün düzenlenen operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN