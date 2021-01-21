İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
21.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:02
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Tuncay Çay (37) yönetimindeki 35 YGJ 62 plakalı traktör, Güme Dağı yakınlarındaki bahçede devrildi.
Traktörün altında kalan Çay, yaralandı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Çay hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı