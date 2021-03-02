İzmir'de bir otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
02.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:37
İzmir'in Buca ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu.
İzmir'in Buca ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gürçeşme Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel