İzmir'de bir otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
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İzmir'de bir otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

02.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:37
İzmir'de bir otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 4 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gürçeşme Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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