İzmir'de 7 Bin 200 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarmanın ormanlık alanlara düzenlediği operasyonda 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçerek Çayağzı ve Altınoluk mahallelerindeki ormanlık alanlara operasyon düzenledi. Ormanlık alanlarda yapılan aramalarda toplam 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli M.A. ise gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen M.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir