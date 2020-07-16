İzmir'de 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık alanda dikili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık alanda dikili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı. Söz konusu bölgelerdeki aramalarda 3 bin 210 kök Hint keneviri bulundu. Soruşturma devam ediyor. Kaynak: AA