İzmir Çeşme Esnafı 'Müzik Bedeli' İddialarından Dertli Hd

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, bazı eğlence mekanlarının 'müzik ücreti' adı altında para aldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, her sezon ortasında veya sonuna doğru bu tür spekülasyonlar olduğunu belirterek, "Çeşme turizmi bu tarz konular yüzünden olumsuz etkileniyor" dedi. Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. İddialar, ilçede tartışma yaratırken, konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü bu tür söylemlerin Çeşme'ye zarar verdiği söyledi. Çeşme'nin bu tarz haberlerle gündeme gelmesini kendilerini üzdüğünü belirten Köfüncü, "Biz sezona başladık, sezonun ortalarına doğru böyle bir olay yaşadık. Benim teşkilatıma ya da belediyeye böyle bir şikayet gelmedi. Olaydan sonra şirketlerle yaptığım görüşmeler adisyonlarda böyle bir yazının olmadığı bana ifade edildi. Sadece birkaç münferit olay yaşanmış. Buların da hatayı telafi edecekleri söylendi. Ama bu mekanlar İstanbul'dan müzisyen getiriyor. Uçak, sahne parası gibi masraflı bir iş bu. Kendilerinin ifadesi şu; mekanda bir içecekle bütün geceyi geçirene böyle bir iki münferit olay yaşanmış. Biz esnaf olarak hatamız varsa hatadan döneriz. Ama bu arkadaşlarımızın yaptığı şey tüm mekanlarda oluyormuş gibi gösteriliyor. Bu durum esnaf teşkilatı olarak beni ve tüm Çeşme'yi üzmektedir. Biz bu haberlerle gazetelere konu olmamamız gerekiyor. Çeşme turizmi bu taraz konular yüzünden olumsuz etkileniyor. Bir kasa domatesin içindeki bir çürük tüm kasayı bozar. Biz bu arkadaşları uyarıyoruz. Sezon başlarında esnafımıza masalarında fiyat tarifesi menülerinin bulundurulmasını istiyoruz. Her şey güzel giderken, Çeşme'nin karalanması yakışmıyor" dedi.