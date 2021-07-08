İzmir ASKF'den Başkan İduğ'a ziyaret
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İzmir ASKF'den Başkan İduğ'a ziyaret

İzmir ASKF'den Başkan İduğ'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına yeni seçilen Efkan Muhtar ve yeni yönetim kurulu üyeleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan İduğ, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını dile getirerek, "Bornova Amatör Kulüpler Birliği Başkanlığından ardından İzmir ASKF'nin başkanlığına seçilen Efkan Muhtar'ı kutlarım" dedi.

Makamda gerçekleşen ziyarette amatör futbolun İzmir temsilcileri ile bir araya gelen Başken İduğ, yeni yönetime başarılar dileyerek her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Bornova'da spor için yapılan yatırımları da anlatan Başkan Mustafa İduğ, "Bornova bir spor kenti. İzmir'de bulunan 270 amatör kulübün 52'si Bornova'da yer alıyor. Yani İzmir'de en çok amatör kulübüne sahip olan ilçesiyiz" dedi.Amatör Spor kulüplerinin yaptığı müsabakaların yarısının Bornova'da oynandığına dikkat çeken İduğ, "Onlara için olanaklar sağlıyoruz. Bu olanakları da geliştirmeye devam edeceğiz.ASKF'nin artık Bornovalı bir başkanı var. İnşallah binasını da en yakın zamanda Bornova'da görmek isteriz. Bu konuda da sizlere destek olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Spor Yatırımları

Ziyarette ASKF temsilcilerinin beklentilerini ve işbirliği konusundaki görüşlerini dinleyen Başkan Mustafa İduğ, Bornova'da spor alanları için yapılan yatırımları,Yusuf Tırpancı sahasının yenileme çalışmalarını anlattı. İduğ, "Sırada Bornova şehir stadı var. Buranın da tribünlerini kapatarak, sahasını yenileyeceğiz. Ayrıca bu alan çok amaçlı bir salon yapmak istiyoruz. Bornova'nın farklı yerlerinde de spor alanları yaratmak için çalışmalarımız var. Amacımız spor faaliyetlerine olanak sağlamak ve yetenekli kişileri bir adım yukarıya taşımak" dedi.

3. Lige yeni bir takım

Bornova'da profesyonel maçların oynandığı Aziz Kocaoğlu stadı ve Altındağ Basketbol Salonu'nun olduğunu da ifade eden Başkan İduğ, "ASKF artık 3. Lige bir takım daha çıkarmak için çalışmalar yapmalı. Bu herkesin hayali ve bunun için olanaklarımız var. İnşallah en yakın zamanda bu mutluluğu yaşarız" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

İzmir ASKF Başkanlığına yeni seçilen Efkan Muhtar ise kendilerini ağırlayan Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür ederek, birlikte yeni çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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