İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı
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İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı

16.10.2020 20:32 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:37
İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde izinli ekim alanında Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde izinli ekim alanında Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince Yörükler Mahallesi'nde yapılan fiziki takip neticesinde, izinli Hint kenevir bahçesinden kubar esrar çaldıkları esnada 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çuval içerisinde 5 kilo kubar esrarla suçüstü yakalanan İ.A, T.Ş,C.A ve M.D. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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