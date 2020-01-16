İYTE'de kurulacak "teknoloji üssü" küresel firmaların merkezi olacak

16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:22

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, kendi bünyelerinde kurulması planlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin küresel firmaların merkezi olacağını bildirdi.

Rektör Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji geliştirme bölgelerinin, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği, Ar-Ge firmalarının yerleştiği ve ekonomik büyümenin sağlanacağı merkezler olarak planlandığını kaydetti.

Türkiye'nin dördüncü ve Ege Bölgesi'nin ilk teknoloji geliştirme bölgesinin İYTE yerleşkesi içerisinde bulunan Teknopark İzmir olduğunu dile getiren Baran, "Burada şu anda 160 firmamızla, bine yakın tam zamanlı Ar-Ge personelimiz ve 1,1 milyar liralık ürettiğimiz bir değer mevcut." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'daki Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'nda dile getirdiği yeni teknoloji geliştirme bölgesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kampüsünde kurulacağı yönündeki sözlerini anımsatan Baran, projeyle ilgili somut adımların çok kısa zamanda atılacağını aktardı.



Bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yusuf Baran, şöyle konuştu:



"Bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesiyle beraber, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde sahip olduğumuz nitelikli insan kaynakları, ileri düzey araştırma altyapımız ve üstün başarılı öğrencilerimizle bu bölgenin insan ve bilgi kaynağını sağlamaya çalışacağız. Aslında sadece İYTE değil, bugün İzmir'de yerleşik 9 üniversitemiz, 10 bin akademisyenimiz ve 170 bin üniversite öğrencimizle teknoloji geliştirme bölgelerimizin insan kaynağını karşılayacak. Bu bölgede amacımız sadece ulusal değil küresel firmaları da kazandırmak. Yeni teknoloji bölgesi bu anlamda küresel firmaların merkezi olacaktır. Daha da önemlisi küçük firmalarla yollarına başlayıp büyüyen, uluslararası ağlarını oluşturan ve özellikle de ülkemizin ithalat-ihracat dengesini lehimize dönüştüren firmaları kurma hedefimiz var."

Prof. Dr. Yusuf Baran, yükte hafif pahada değerli yüksek teknolojik ürünler elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Teknoloji üssünün 9,6 milyon metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulacağını dile getiren Baran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devasa bir alanda katma değeri yüksek ürünler üretirken bir yandan da yeni kurulan şirketleri bu bölgeye davet edeceğiz. Bu dönemin aslında anahtar kelimesi bilgi, bilim ve bilgi ile bilimin zemininde üretilen teknoloji. Bu anlamda ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesinin en temel yolu daha fazla bilgi üretmek ve bu bilginin zemininde de teknoloji üretmek. Türkiye'yi yakın, orta ve uzak erimli hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacak tek unsur güçlü üniversiteler ve tabi ki güçlü teknoparklar. İkisinin arasında kurulacak köprülerle, bilim insanlarının ürettiği bilgi, firmalarımızın ürettiği teknoloji ve ikisinin aynı masanın etrafında buluşması."

Kaynak: AA