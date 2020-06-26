İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan ekonomide yeni strateji talebi Açıklaması
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İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan ekonomide yeni strateji talebi Açıklaması

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Ekonomi yönetimi bir strateji belirlemeli, bu strateji çerçevesinde Orta Vadeli Program (OVP), bütçe ve Kalkınma Planı'nı Türkiye'nin önüne koymalı." dedi.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan ekonomide yeni strateji talebi Açıklaması
26.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:40

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Ekonomi yönetimi bir strateji belirlemeli, bu strateji çerçevesinde Orta Vadeli Program (OVP), bütçe ve Kalkınma Planı'nı Türkiye'nin önüne koymalı." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetiminin, pandemi sonrası süreç için bir stratejisi olması gerektiğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından 2020 yılı bütçesinin, ağırlık ve önemini kaybettiğini, Meclisten geçen Kalkınma Planı'nın da anlamını yitirdiğini savunan Tatlıoğlu, "Kalkınma Planı Meclise tekrar gelerek Türkiye'nin 2023'e kadarki öngörüleri kamuoyu ve dünya ile paylaşılmalı. OVP de revize edilmeli." diye konuştu.

Tatlıoğlu, amaçlarının, ekonomideki belirsizliğin kalkması olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomideki aktörlerin ve insanların. yıl sonu itibarıyla ekonomi yönetiminin nasıl makro hedefler öngördüğünü bilmesi gerek. 2021'e yönelik makro hedefler nedir, büyüme, enflasyon ve döviz kuru ne olacak? Faiz oranlarıyla ilgili süreç nasıl işleyecek? Bütün bunlar belirlilik kazanmalı ki ekonomideki aktörler tasarruflarını, yatırımlarını ve ekonomik aktivasyonlarını bu şekilde yapabilsin. Maalesef ortada ne bir strateji ne de revize edilen bir plan ve program var. Ekonomi yönetimi bir strateji belirlemeli ve bu strateji çerçevesinde OVP, bütçe ve Kalkınma Planı'nı Türkiye'nin önüne koymalı. Türkiye'nin ve ekonominin belirsizliğe tahammülü yoktur."

Uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin mesajlarının olumsuz olduğu görüşünü dile getiren Tatlıoğlu, "Türkiye, hızla düzeltici tavır içine girmelidir. Sayın Albayrak ve ekibine, gerekirse bilim kurulu gibi ortak bir çalışma kurulu oluşturmasını tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin ortak akla ihtiyaç var. Bu nedenle ekonomi bilim kurulu oluşturulması önerisinde bulunuyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, pandemi sürecinde finansal sıkıntı yaşayan start-up şirketlerin de desteklenmesini talep ederek, "Bu kuruluşların önemi ekonomide giderek artıyor. Ülkeler start-up'ları desteklemek için özel paketler hazırlıyor. Türkiye'de de start-up firmaların, 150 milyon dolar gibi büyük sayılmayan sermaye ihtiyacı bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu bunlarla bir borç hisse takası yapabilir ya da sermayeye dönüştürülebilir borç verebilir. Önemli olan bunların yaşamasıdır." ifadesini kullandı.

Arınç'a eleştiri

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tatlıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın PKK ile bağlarının olmadığına yönelik sözlerinin sorulması üzerine, "Biz şunu duymak istiyoruz: 'PKK bir terör örgütüdür." dedi.

Tatlıoğlu, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin istihbarat gelmediği" yönünde açıklamaları olduğunu belirtmesi üzerine, "AK Parti, FETÖ sürecini gömmek istiyor. Bu da normal ve doğrudur, Türkiye bunu gömmelidir. Yok mudur Sayın Arınç'tan başka bu kurulda yer alacak? FETÖ'cü olmasa bile FETÖ'yle ilişkilenmiş bütün aktörlerin siyaset ve devlet çarkından çekilmesi gerekir. Bir kenara çekilmeli ve kendi vicdanıyla hesaplaşma içine girmelidir. Biz AK Parti'de bir irade görüyoruz, bu irade doğrudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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