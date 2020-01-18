İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

18.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:22
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı , tedavi gördüğü Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden 'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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