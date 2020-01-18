İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.
Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.