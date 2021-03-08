İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinema ve tiyatrosunun üstatlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu