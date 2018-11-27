İYİ Parti'den Balıkesir Belediye Başkan Adayı Gösterilen İsmail Ok Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerine doğru İyi Parti lideri Meral Akşener'de belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. İlk olarak Balıkesir Belediye Başkan Adayı olarak İsmail Ok'un ismini verdi. İsmail Ok kimdir?

İSMAİL OK KİMDİR?

İsmail Ok, 7 Ağustos 1964'te Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamlayan Ok, 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne gitti ve 1982 yılında Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

YILLARCA ÖĞRETMENLİK YAPTI

İsmail Ok, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nü kazandı ve buradan 1987'de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak göreve başladı. 1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi` nde, 1994-1999 yılları arasında Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. Ardından, 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne atandı. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi`ndeki öğretmenlik görevinden 01 Aralık 2008 tarihinde istifa eden Ok, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminde MHP'den katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu.

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerini yürüten İsmail Ok, evli, iki erkek çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Adayı olan Balıkesir Belediye Başkanı, 2019 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.