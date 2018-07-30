İyi Parti Başkanlık Divanı "Kongrede Tek Aday" Kararını Teyit Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda Meral Akşener'in kongrede tekrardan ve tek aday olarak gösterilmesi kararı teyit edildi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda 12 Ağustos'ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur. Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği Genel Başkanımızın kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti'nin gündeminde 12 Ağustos'taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır" denildi.

(Seyid Fatih Poyraz/İHA)