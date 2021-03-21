İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
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İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

21.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:13
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Partalan ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısını katıldı. 

Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Çok mutluyuz. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Değerli bir 3 puan. Maçın ilk devresi dengeli bir oyun oldu. Alışageldiğimiz Alanyaspor vardı. Biz de zaman zaman Alanyaspor'u zor durumda bıraktık. Dengeli bir oyun vardı. Duran toplara çok önem vermiştik. Duran toplar bazen futbolda anahtar durumunu görüyor ve sizi avantajlı bir duruma düşürüyor. Maçın ikinci yarısında da skoru koruma adına iyi defans yaptık. Pozisyon vermedik" diye konuştu. Parlatan, Kravets'in gol kaçırmasıyla ilgili de, "Bunlar futbolda karşılaşılan durumlar" dedi.'İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU'Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı da şunları söyledi:

"İstemediğimiz bir sonuç oldu. Hafta içindeki kupa maçının yorgunluğunun yansımasını bu kadar beklemiyorduk. Ama maalesef bu, bugün ortaya çıktı. Milli takım arasıyla birlikte bize iyi gelecektir. Tekrar çıkış yakalayacağız. Yorgunluklarımızı, sakat oyuncularımızı ve hasta oyuncularımızın da tedavisinden sonra seri bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz."

- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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