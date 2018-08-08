İtfaiye Kuşların Yardımına Koştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, soba bacasına sıkışan güvercin ile yuvasında ayağına ip dolanan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşköprü Mahallesi'nde ikamet eden Alim Yıldız evinin soba bacasından ses gelmesi üzerine durumu Suşehri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine bildirdi. Baca içerisinde yılan olabileceğini düşünen ekipler, özel korumalı eldiven ile bacayı kontrol ettiklerinde bacaya güvercin düştüğünü belirledi. Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkartılan güvercin gökyüzüne bırakıldı.

Köylüler uçamayan leylek için yardım istedi

Gümüştaş köyünde ise elektrik direğinin üstündeki yuvasında bulunan leyleğin uçamadığını fark eden köylüler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Köye gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile yuvaya çıktıklarında leyleğin ayağına ip dolandığını gördü.

İtfaiye ekipleri, leyleğin ayağını ipten kurtararak yeniden yuvasına bıraktı.