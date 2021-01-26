İtalya, Ulusal Olimpiyat Komitesinin özerkliğini teyit etti
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İtalya, Ulusal Olimpiyat Komitesinin özerkliğini teyit etti

26.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:12
İtalya, Ulusal Olimpiyat Komitesinin özerkliğini teyit etti

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) özerkliğini teyit eden bir kararname çıkarttı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) özerkliğini teyit eden bir kararname çıkarttı.

Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle bugün istifasını açıklayan Başbakan Conte, son bakanlar kurulunda İtalyan sporuna dair önemli bir karara imza attı.

Başbakan Conte, bugün imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, 2019 yılında yasalaşan ve CONI'nin özerkliğinin tartışılmasına yol açan spor reformunda CONI'nin özerkliğini teyit etti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, bakanlar kurulunda bugün kabul edilen kararnameyle, 2019'daki spor reform paketinde ucu açık bırakılan CONI'nin özerkliğine dair sorunun çözüldüğünü belirtti.

CONI Başkanı Giovanni Malago'nun, hükümetin kararından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı arayarak bilgi verdiği ve her ikisinin de bu karardan dolayı memnun olduğu basına yansıdı.

İtalya, bugünkü kararnameyi çıkarmasaydı, IOC üyeliğinin askıya alınması dolayısıyla da Tokyo Olimpiyatları'na katılım ve 2026 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktı.

IOC, 2019'da uyarmıştı

İtalya ile IOC arasında bu konudaki görüşmeler 2 yılı aşkın süredir devam ediyordu.

IOC Başkanı Bach, Başbakan Conte ile söz konusu spor reformu yasalaşmadan önce Haziran 2019'da yaptığı görüşmede CONI'yi biçimlendiren bu düzenlemenin, Olimpik Anlaşma'ya aykırı olduğunu belirtmişti.

IOC, 6 Ağustos 2019'da da İtalya'ya gönderdiği mektupta, olimpik spor dallarına ait organizasyonların, spor kurallarının serbestçe belirlenmesi ve yönetiminin özerk olmasının zorunluluk olduğunu hatırlatmış ve İtalya'nın IOC üyeliğinin askıya alınabileceği uyarısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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