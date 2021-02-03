İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde

03.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:51
İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen haftaki istifasının ardından yürütülen yeni koalisyon görüşmeleri başarısız oldu.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen haftaki istifasının ardından yürütülen yeni koalisyon görüşmeleri başarısız oldu. Cumhurbaşkanı, bir teknokrat hükümeti kurmak amacıyla eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile görüşecek.

Eylül 2019'dan bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti, küçük ortaklarından birinin yaklaşık 3 hafta önce çekilmesiyle parlamentoda mutlak çoğunluğu kaybetmişti. Bunun üzerine Başbakan Giuseppe Conte geçen hafta istifasını sunmuş ve ardından yeniden bir çoğunluk formülü bulmak amacıyla siyasi partiler görüşmelere başlamıştı.

Siyasi partilerin yeni bir hükümet formülü üzerinde anlaşamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Salı akşamı yaptığı açıklamada, herhangi bir siyasi partiden olmayan, "yüksek profilli" bir hükümet kurulması için çalışacağını söyledi.

Mattarella, "kurumsal hükümet" kurma çalışmaları için Çarşamba günü eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi görüşmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı, hükümet krizine siyasi çözüm bulunamaması nedeniyle mevcut tabloda teknik hükümetin tek alternatifinin erken seçimlere gidilmesi olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle bu seçeneği tercih etmediğini vurguladı.

'Süper Mario' hükümeti

73 yaşındaki Mario Draghi 2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı. Euro bölgesindeki mali kriz döneminde bu görevde bulunan Draghi, destekçileri tarafından "euro'yu kurtaran" kişi olarak görülüyor ve video oyunu karakterinden esinle "Super Mario" olarak anılıyor.

Draghi liderliğinde bir hükümet kurulursa, koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik zararların onarımı için Avrupa Birliği'nin İtalya'ya sağladığı yaklaşık 210 milyar euro'luk fonun yönetiminden de sorumlu olacak.





Cumhurbaşkanı Mattarella da bu akşamki açıklamasında bu konuya özellikle dikkat çekerek, "İtalya'nın geleceği için temel önemde olan bu fonu kaybetmeyi göze alamayız" dedi.

Giuseppe Conte hükümetinin düşmesinde de AB'nin üye ülkelere sağladığı bu kurtarma fonunun kullanımı üzerindeki anlaşmazlıklar etkili olmuştu.

Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortakları popülist 5 Yıldız Hareketi ile merkez soldaki Demokratik Parti, küçük ortakları ise Eşitler ve Özgürler ile Yaşayan İtalya partileriydi.

Yaşayan İtalya'nın lideri, eski başbakan Matteo Renzi, başta AB kurtarma fonunun yönetimi olmak üzere birçok konuda Conte ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle 13 Ocak'ta hükümetten desteğini çekmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Yıldız Tilbe Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 00:52:50. #1.16#
title