İtalya, AB ve bazı ülkelerden gelecekler için Kovid-19 tedbirlerini gevşetecek
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İtalya, AB ve bazı ülkelerden gelecekler için Kovid-19 tedbirlerini gevşetecek

İtalya, AB ve bazı ülkelerden gelecekler için Kovid-19 tedbirlerini gevşetecek
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya'ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya'ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Speranza'nın halihazırda AB ülkeleri, Schengen Bölgesi ülkeleri, İngiltere ve İsrail için 30 Mart'tan bu yana yürürlükte olan, İtalya'ya girişte geçerli olan seyahatten önce alınmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi, varışta 5 günlük karantina ve yine test yapılması şartlarından karantinayı 16 Mayıs'tan itibaren kaldıracağı belirtildi. Böylece söz konusu ülkelerden İtalya'ya gelenlerin 5 günlük karantina yapmasına gerek olmayacak.

Bakan Speranza'nın imzaladığı kararnamede ayrıca Brezilya'ya yönelik seyahat yasağının ise süresini uzattığı belirtildi.

Diğer yandan, Turizm Bakanı Massimo Garavaglia da yaptığı yazılı açıklamada, Speranza'nın AB ve Schengen Bölgesi ülkeleri ile İngiltere ve İsrail'den gelenlere yönelik karantina şartının kaldırması kararını paylaştığını, bu kararı uzun zamandır beklediklerini kaydetti.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, turizm sezonuna girilmesi sebebiyle İtalya'nın turistleri çekmek için salgında risk taşımayan ülkelerden gelişlerdeki tedbirleri gevşettiği ifade edildi.

Turizm, İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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