İsviçre kantonundan ucuz İtalyan işçilere önlem: Asgari ücret 3 bin 250 dolara yükseldi

16.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:03

İsviçre'nin Ticino kantonu meclisi, sınır komşusu İtalyandan gelen ucuz işçilere önlem olarak bir asgari ücreti arttıran bir yasayı onayladı.



İsviçre'nin İtalyanca konuşulan kantonu, iş için her gün sınırı geçerek İsviçre'ye gelen ve yerel halktan daha ucuz iş gücü sunan İtalyanlara karşı kendi vatandaşlarını korumak için asgari ücrette arttırıma gitti. Yeni yasayla en düşük ücret saatlik 20,25 (yaklaşık 120 TL), en düşük aylık ücret ise 3 bin 200 İsviçre frangına (yaklaşık 19 bin TL) yükseltildi. Euronews.com'da Görüntüle