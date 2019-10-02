İsveçli bilim insanları güneş enerjisini 18 yıl depolayan bir sıvı keşfetti

02.10.2019 18:16

İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'in iklim krizine karşı başlattığı harekete dünyanın dört bir yanından destek artarken, bilim insanları da temiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.



İsveç'nin Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının keşfettiği "solar termal yakıtı" adı verilen bu sıvı, güneşten toplanan enerjiyi 18 yıl boyunca saklayabiliyor. Bu yöntemin temiz ve yenilenebilir enerji alanında çığır açması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle