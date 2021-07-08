İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
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İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak

İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun uygulanmasına sonbaharda başlanacağını duyurdu.

İsveç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun uygulanmasına sonbaharda başlanacağını duyurdu.

Aftonbladet gazetesine açıklamada bulunan İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, 2 doz uygulanan Kovid-19 aşılarına ek olarak 3. dozun da sonbaharla birlikte uygulanmaya başlanacağını ve 4. doz için de planlama yapıldığını belirtti.

2 doz aşı yapılanlarda bulaşıcılığı yüksek Delta varyantına yakalananların olduğunu aktaran Bergström, "Virüs mutasyona uğradığı için 2. aşılamalara rağmen Kovid-19'un yayılması birçok ülkede artıyor. İsrail'deki nüfusun yarısından fazlası tam olarak aşılanmış olmasına rağmen Delta varyantına yakalananlar bulunuyor. Aşıda 3. doz bunun için gerekli." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 642'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 1 milyon 92 bin 308'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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