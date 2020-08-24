İsveç'te ırkçılık ve Nazizmle mücadelede yeni adım İsveç'te ırkçılık ve Nazizm ile mücadele kapsamında iktidardaki Sosyal Demokrat Parti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifi ile söz konusu suçları işleyenlerin en az 6 ay hapis cezasına çarptırılması hedefleniyor.

İsveç'te ırkçılık ve Nazizm ile mücadele kapsamında iktidardaki Sosyal Demokrat Parti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifi ile söz konusu suçları işleyenlerin en az 6 ay hapis cezasına çarptırılması hedefleniyor.

İsveç'te ırkçılık ve Nazizme karşı üzerinde çalışılan yasa teklifinde sona gelindi. İktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti tarafından hazırlanan yasa teklifi, İsveç Parlementosu'na sunulacak. Yasa tekliflerinde ırkçılık ve Nazizme karşı cezaların daha da sertleşeceği kaydedilirken, Yahudi soykırımının açıkça inkar edildiği ifadelerin de suç kapsamına alınması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti üyesi Torsten Svensson yaptığı açıklamada, ırkçılık ve Nazizme karşı hazırlanan "sert" yasaların parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun bulunduğunu ve bu konuda endişelerinin olmadığını ifade etti. Svensson, mevcut yasaların ırkçı ve Nazizm motifli suçlara karşı ağır ve caydırıcı cezalardan uzak olduğunu ifade ederek getirmeyi hedefledikleri yeni yasaların bu suçlara yönelik en az 6 aydan başlayan hapis cezalarını içerdiğini duyurdu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA