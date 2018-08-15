İsveç'te Afgan Göçmenlere Destek

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Afgan göçmenlere tanınan sığınma hakkının yargı tarafından durdurulması protesto edildi.

İsveç'te sivil toplum örgütleri Göç Mahkemesinin, Afgan sığınmacı çocukların ülkede kalabilmesi için haziran ayında hükümet tarafından çıkarılan yasayı durdurmasını protesto etti.

Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda toplanan göstericiler "Hiç kimse yasa dışı değil", "Çocukları sınır dışı etmeyin" ve"Yaşamamıza izin verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, son günlerde Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin arttığına dikkat çekerek, uçağa binerek bu sığınmacıların gönderilmesini engellemeye çalışan aktivistlere de teşekkür etti.

İsveç Genç Derneği Sözcüsü Fatemeh Khavari, hükümetin 9 bin Afgan gence yeniden iltica etme hakkı tanıyan yasanın Göç Mahkemesi tarafından durdurulmasına tepki göstererek, "Bu insan haklarına aykırı." dedi.

İsveç parlamentosu önünde de ayrıca oturma eylemi başlattıklarını belirten Khavari, İsveç Göç Mahkemesinin kararını düzeltmesini istedi.

İsveç parlamentosu, haziran ayında ülkede kaçak durumda olan 9 bin sığınmacı Afgan göçmene okula gitmesi şartı ile iltica hakkı tanımıştı. Göç Mahkemesi ise geçen ay yasayı eksik bularak iptal etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2015 yılındaki sığınmacı krizinde ülkeye gelen 20 bin refakatsiz sığınmacıdan 11 bininin geçen yıl iltica talebi 18 yaşının altında oldukları için kabul edildi. Ancak geri kalan 9 bin gencin başvurusu 18 ve üzeri olduğu için kabul edilmemiş ve haklarında sınır dışı kararı verilmişti. Karardan sonra gençler, kayıtlı adreslerinden ayrılarak ülkede kaçak şekilde yaşamaya devam etmişti. Bunun üzerine krize dönen duruma çözüm bulmak amacıyla hükümet, haziran ayında parlamentodan yeni bir yasa geçirerek, 9 bin gence okula gitme şartı ile yeniden iltica etme hakkı tanımıştı.