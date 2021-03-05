İsveç'te 8 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İsveç'te 8 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı

05.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:35
İsveç'te 8 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı

İsveç'in Vetlanda kentinde 3 Mart'ta 8 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu saldırgan, cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı.

İsveç'in Vetlanda kentinde 3 Mart'ta 8 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu saldırgan, cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı.

İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da 3 Mart'ta bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Afganistan uyruklu 22 yaşındaki saldırgan, olayın ardından gözaltına alınmıştı. Bugün sol kolu sargılı bir şekilde Eksjö Bölge Mahkemesi'ne çıkarılan saldırgan, hiçbir şey yapmadığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Öfkeli saldırganın, savcı açıklamasını yaptığı sırada sinirlenerek masayı yumrukladığı aktarılırken, cinayete teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, Çarşamba günü saat 15.00 sularında görgü tanıkları tarafından bir gencin 8 kişiyi bıçaklayıp yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırganı ayağından vurarak yakalamıştı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsveç'te 8 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:00:47. #1.16#
title