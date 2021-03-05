İsveç'te 8 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı

İsveç'in Vetlanda kentinde 3 Mart'ta 8 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu saldırgan, cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı.

İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da 3 Mart'ta bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Afganistan uyruklu 22 yaşındaki saldırgan, olayın ardından gözaltına alınmıştı. Bugün sol kolu sargılı bir şekilde Eksjö Bölge Mahkemesi'ne çıkarılan saldırgan, hiçbir şey yapmadığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Öfkeli saldırganın, savcı açıklamasını yaptığı sırada sinirlenerek masayı yumrukladığı aktarılırken, cinayete teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, Çarşamba günü saat 15.00 sularında görgü tanıkları tarafından bir gencin 8 kişiyi bıçaklayıp yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırganı ayağından vurarak yakalamıştı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı