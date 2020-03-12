İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:41
Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okundu.
Tören Sivrice Lisesi tarafında hazırlanan tiyatro gösterisiyle sona erdi.
Törene Kaymakam Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kurt, Belediye Başkan Vekili Zülfü Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç ile kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA