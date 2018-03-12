İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Gürün ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ulaş Vali Tuncel Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Ramazan Baker, bu güzel vatanın atalardan miras bırakıldığını söyleyerek, "Bizler de gelecek nesillere bu kutsal emaneti en güzel şekilde taşımalıyız. Unutmayınız ki omuzlarımızda geleceğin sorumluluğu vardır. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuduğu programda, İstiklal Marşı'nın yazılışıyla ilgili oratoryo seslendirildi.

Programa, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, kurum amirleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, öğretmenler ve veliler katıldı.

Şarkışla

Şarkışla Fen Lisesi öğrencileri tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Programda, ilçede yaşayan 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını ezbere okuması beğeni topladı. Bu cennet vatanı kimsenin almaya gücünün yetmeyeceğini belirten Yıldırım, "Rabbim ezanları dindirmesin, bayrağımızı indirtmesin." dedi.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gürün

Gürün ilçesindeki program ise Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Gürün Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Karabacak yaptı.

Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.