EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in istifa etmesi için yoğun baskı yapılıyor
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EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in istifa etmesi için yoğun baskı yapılıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım'ın EURO 2020'de sıfır çekip elenmesiyle tepkileri üzerine çeken Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolseverler tarafından istifaya davet edildi. 'Şenol Güneş konuşma istifa et' diye başlatılan etikette kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı.

Şenol Güneş istifaya davet edildi. Uluslar Ligi ve EURO 2020'deki kötü sonuçlardan sonra büyük fatura Şenol Güneş'e kesildi. İsviçre maçından sonra, "Ben yönetime, gerekirse kamuoyuna hesap veririm" dedikten sonra sessizliğe gömülen tecrübeli hocanın bugün basın toplantısı yapacak olması futbolseverleri çıldırttı.

"İSTİFA ET"

Şenol Güneş'in uzun süre sessiz kalmasına tepki gösterildi. 'Şenol Güneş konuşma istifa et' hashtagine kısa sürede yorum yağdı. Türk futbolseverlerin çoğunluğu Şenol Güneş'i takımın başında görmek istemiyor.

İstifaya davet edilen Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'e gösterilen tepki çok büyük
İstifaya davet edilen Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'e gösterilen tepki çok büyük
İstifaya davet edilen Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'e gösterilen tepki çok büyük
İstifaya davet edilen Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'e gösterilen tepki çok büyük
İstifaya davet edilen Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'e gösterilen tepki çok büyük
EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in istifa etmesi için yoğun baskı yapılıyor
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EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in istifa etmesi için yoğun baskı yapılıyor - Haberler Spor
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