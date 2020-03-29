İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısı İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımına Taksim Meydanı ile Ayasofya Müzesi önündeki güvercinler ile İstanbul Boğazı sahilindeki bir martı fotoğrafını da ekledi. Yerlikaya, paylaşımında "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, Sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA