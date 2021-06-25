İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi
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İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi İstanbul Valiliği, düzenlediği özel bir organizasyonla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na bir gezi gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, düzenlediği özel bir organizasyonla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na bir gezi gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği, düzenlediği özel bir organizasyonla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na bir gezi gerçekleştirdi. Geziye, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TİM Başkanı İsmail Gülle ile Gazeteci Murat Bardakçı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adada ilk olarak 'Yassıada Yargılamaları'nın yapıldığı Hasan Polatkan Spor Salonu'nda gazeteci Murat Bardakçı, 27 Mayıs darbesi ile yargılamalarda yaşananlarla ilgili bir anlatım gerçekleştirdi. Programda 960 Salonu'nda Vali Yerlikaya'nın moderatörlüğünde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişarelerde bulunuldu.

"Öğrencilerimizle, gençlerimizle, gazetecilerle, akademisyenlerimizle bu adayı gezeceğiz"

Oturumda değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğinin altını çizdi. Vali Yerlikaya konuşmasında, "Boyu 740, eni ise sadece 185 metre olan bu küçük adada büyük acılar yaşandı. İsmi yassı ama namı yaslı olan bu ada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle yeni bir çehreye büründü. 27 Mayıs 2020 tarihinde de 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla açıldı. Bu müstesna adadan özellikle gençlerin alması gereken birçok ders var. Bu yüzden Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na daha çok geleceğiz. Öğrencilerimizle, gençlerimizle, gazetecilerle, akademisyenlerimizle bu adayı gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oturumda söz alan dernek ve vakıf yöneticileri, özellikle 15 Temmuz'un tüm dünyaya nasıl daha iyi anlatılabileceği konusunda fikir ve projelerini dile getirdi. Katılımcılar, Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Müzesi ve Adnan Menderes Müzesini büyük ilgiyle gezdi.

İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi
İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi
İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi
İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi
İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi
İstanbul Valiliği'nden Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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