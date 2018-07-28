İstanbul'un 39 İlçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' Denetlemesi' (1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR- Özgür Deniz KAYA-Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' denetlemeleri yapılıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde saat 20.00'da başlayan denetlemelere; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli 5 Bin polisin katılıyor. Denetlemeler saat 00.00'a kadar sürecek.

Görüntü dökümü:

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-Denetlemelerden detaylar

-Aramalar

-Araçların aranması

-Köpekli arama

-Helikopter görüntüsü

-Genel ve detaylar