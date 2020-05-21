İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor.

İstanbul trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor. İstanbul trafik yoğunluğu haritasını gösteren haritaya göre, 17: 00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.

İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı. Trafik yoğunluğu özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehiter Köprğüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekpres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında yoğun trafik yaşanıyor. - Eren

Kaynak: DHA